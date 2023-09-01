Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 15:57

Güncelleme: 01.09.2023 - 15:57

Trabzon'da ilçeye bağlı Mataracı Mahallesi'nde yaz aylarında içme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallede bahçe sulayanlar ile sulanmasına karşı çıkan akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Yamaç arazide tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada taraflardan birinin itmesi sonucu yamaçtan düşüp başından yaralanan Orhan Mataracı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.