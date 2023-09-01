Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Maçka ilçesinde akrabalar arasında çıkan 'bahçe sulama' kavgasında Orhan Mataracı (65) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da ilçeye bağlı Mataracı Mahallesi'nde yaz aylarında içme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallede bahçe sulayanlar ile sulanmasına karşı çıkan akraba iki grup arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Yamaç arazide tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kavgada taraflardan birinin itmesi sonucu yamaçtan düşüp başından yaralanan Orhan Mataracı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.
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