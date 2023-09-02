Kocaeli'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ulus Mahallesi 2140 Sokak'ta, A.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği A.Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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