Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak katleden şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:10
Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir evde, bu gece saat 04.00 sıralarında Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat Keskin’in (44) evine gitti. Sohbet sırasında şahıslar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat Keskin, elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaş yerde gördüğü yaralıyı 112’ye bildirdi.

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat Keskin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET NEDENİ BELLİ OLDU

İfadesinde "Alacağım vardı, istedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sedat Keskin, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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