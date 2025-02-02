Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı: Görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı: Görüntüleri ortaya çıktı
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ANKA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 21:20

Edinilen bilgiye göre olay, cumartesi saat 02.30 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Bir çardakta alkol aldıkları iddia edilen Mert Gazi Sönmez (29) ile arkadaşı U.C.S. (28) arasında küfürlü tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine U.C.S, bıçakla Sönmez’i bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde durumunun ağır olduğu tespit edilen Sönmez, hastaneye kaldırdı. Atar damarının kesildiği belirlenen Sönmez, hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının Bayraklı ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli suç aletiyle birlikte saklandığı ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Kayıtlarda, iki arkadaşın birlikte oturduğu sırada U.C.S’nin yanındaki bıçakla Sönmez’i bacağından bıçakladığı, ardından ikilinin kavga ettiği görülüyor.


Etiketler: #Bornova #arkadaş #öldürdü

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