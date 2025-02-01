Kahve bahanesiyle eve çağırdı, bilezikleri için başına vurarak öldürdü

Yayınlanma: 01.02.2025 - 13:35

Güncelleme: 01.02.2025 - 14:17

Denizli’nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi’nde Serpil Girgin, eşine "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine eşi Mustafa Girgin, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını inceledi ancak Girgin’e dair herhangi bir iz bulamadı. Bunun üzerine ekipler, kadının son olarak komşusuna gideceğini söylemesini dikkate alarak, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

ÇUVAL İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Araştırmalar sonucunda, Girgin’in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki Ümmü Akkoyun’un bahçesinde şüpheli bir çuval bulundu. Çuvalın içini açan ekipler, Serpil Girgin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Girgin’in cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Ümmü Akkoyun, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Akkoyun’un ifadesine göre, Serpil Girgin’i kolundaki 3 altın bileziği almak için kahve içmeye davet etti. Eve giren Girgin’in başına sert bir cisimle vurarak öldüren Akkoyun, ardından komşusu Türkan Özdemir’den yardım istedi.

Özdemir ile birlikte cesedi çuvala koyup, evin bahçesindeki balkon altına sakladıklarını anlatan Akkoyun, suçunu itiraf etti.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümmü Akkoyun ve Türkan Özdemir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.