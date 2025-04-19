Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
Oyuncu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.
Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.
Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #Sevil Akdağ #öldürdü #ceza
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