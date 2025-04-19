Sevil Akdağ kimdir? Oyuncu Sevil Akdağ kaç yaşında, nereli? Sevil Akdağ hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:26

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:40

İstanbul Fatih’te, oyuncu Sevil Akdağ (32), tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav’ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Olay, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Peki, Sevil Akdağ kimdir? Sevil Akdağ kaç yaşında, nereli? Sevil Akdağ tutuklandı mı?

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te Mardin Türkiye'de dünyaya geldi. Akdağ, liseden mezun olmasının ardından birçok kısa filmde ve müzik klibinde oynadı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Sevil Akdağ ve Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın evine geçti. Evde bir süre sonra çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Akdağ, Kırav’ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini kesti ve olay yerinden uzaklaştı.