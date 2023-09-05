Arkadaşını öldürüp, kendini ihbar etti
Konya'da alkol aldıktan sonra tartıştığı Ertuğrul Işık'ı (27) öldüren Ercan B. (26), polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu.
Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, saat 02.00 sıralarında Ercan B. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık, tartışmaya başladı.
Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.
"GELİN BENİ ALIN"
Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ''Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu. Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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