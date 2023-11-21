Arkadaşını ziyarete geldi: 7 metrelik temele düştü!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:04

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:26

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi, İffet Sokak'ta bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Arkadaşını görmek için şantiyeye gelen Barış Kılıç, konteyner ofise girmek isterken ayağının kayması sonucu 7 metre yükseklikten inşaatın zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, inşaat zeminindeki Kılıç'ı sedye ile yukarı çıkardı.

Ayağından yaralanan Kılıç ambulansla hastaneye kaldırıldı.