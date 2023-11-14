İnşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu!
Niğde'de apartman inşaatının asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun araştırıldığı aktarıldı.
Niğde'de Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.
İnşaata gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkeğe ait ceset, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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