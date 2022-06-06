Arkadaşının 'girme' dediği gölette boğuldu: 'Oğlum gelsene buraya'
Bursa’da serinlemek için gölete giren Sinan Güler, boğuldu. Güler’i suya girmeden önce cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşının, “Burada kimse yüzme bilmiyor. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor” dediği duyuldu.
Olay, 5 Haziran Pazar günü, Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı.
"OĞLUM GELSENE BURAYA. MANYAK MISIN SEN?"
Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Güler’e, “Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allah’ım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor” dedi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ancak Sinan Güler, arkadaşının uyarısan rağmen, suya girip yüzmeye başladı. Sinen Güler, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu. Arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla Sinan Güler’in cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.
Sinan Güler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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