Arkadaşının tüfekle başına ateş ettiği 12 yaşındaki Hasan öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Gölüşlü (12) birlikte ava çıktığı K.G.'nin (13) başına tüfekle ateş etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsal Elikesik Mahallesi'nde iddiaya göre, Hasan Gölüşlü ve K.G., yanlarına aldıkları tüfekle avlanmak için ormana gitti.
K.G. av tüfeğiyle şakalaştığı sırada Hasan Gölüşlü'yü başından vurdu.
Hasan Gölüşlü olay yerinde hayatını kaybederken, K.G. ise gözaltına alındı.
K.G. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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