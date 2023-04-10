Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti: 4 yaralı

Denizli’de bir evden pompalı tüfeğin ateşlenmesi sonucu çıkan saçmalar, yol kenarında oturan genç gruba isabet etti. Olayda 4 kişi yaralanırken, tüfeği ateşleyen şüpheli yapılan inceleme sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:07
Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti: 4 yaralı
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Pamukkale ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde; akşam saatlerinde bir şüpheli evinden pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada çıkan saçmalar üst mahalledeki sokakta yol kenarında oturan genç gruba isabet etti.

ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Ne olduğunu anlayamayan gençler bir anda yere yatarken, şüpheli ardı ardına tüfeği ateşlemeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler çevrede geniş önlemler aldı, sağlık görevlileri ise saçmaların isabet ettiği toplamda 4 genci çeşitli hastanelere yaralı olarak kaldırdı. Pompalı tüfeğin ateşlendiği evi belirleyen ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

DURUMLARI İYİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin alanda çalışma gerçekleştirirken, saçmaların isabet ettiği 4 gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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