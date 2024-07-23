Arkadaşıyla iddiaya girdi, 50 bin TL değerindeki telefonunu kırdı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:34

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:35

İzmir’in Konak ilçesinde fotoğraf makinesi satan esnaf Gani Güleç (38), telefoncu arkadaşı Yaşar Coşar’a (40) kullandığı telefonu için ekran koruyucu ve koruma kılıf taktırdı.

Coşar’ın ‘bu telefon kırılmaz, kırılırsa en üst modelini hediye edeceğim’ demesi üzerine Güleç, yaklaşık 50 bin TL değerindeki kullandığı telefonunu yere fırlatarak kırdı ve o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Telefonun arka cam kısmının kırılması üzerine Gani Güleç, arkadaşı Coşar’a sözünü hatırlatarak ‘yaklaşık 90 bin TL’ değerinde olan yeni telefonu istedi. Coşar ise verdiği sözü tutacağını belirtti. İki arkadaş yan yana gelerek o anları anlattı.

"DURUMU ABARTTIM"

Yaşar Coşar ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Gani Güleç, “Arkadaşım dükkanını yeni açmıştı. Benim sosyal medyada takipçim çok olduğu bana ‘kılıfları reklam yapar mısın?’ dedi. Ben de ‘bu kılıfların neyi var?’ dedim. Arkadaşım da ‘kılıf ve cam kırılmaz’ dedi. Ben biraz yanlış anladım ve durumu abarttım. ‘Cihazı yere vururum, eğer kırılırsa kullandığım telefonun en üst seviyesini alırım’ dedim. Arkadaşım da ‘seve seve alırım’ dedi. Şimdi bana telefonumun yeni modelini alacak. Yeni telefonumu bekliyorum” diye konuştu.

“20. KATTAN DÜŞMEYE EŞDEĞER”

Telefoncu Yaşar Coşar ise “90 bin TL değerindeki telefon söz konusu olunca içime bir ukde düştü. Yeni telefonu almak için elinden gelen her şeyi yapacak diye düşündüm ve yaptı da. Fakat onun canı sağ olsun. Biz sözümüzü verdik ve tutacağız. Bu ürünler zaten koruma amaçlı. Elden, ufak tefek düşmelerde ve sert düşmelerde de telefonu korurdu. Ancak Gani’nin telefonu alma azmi, telefonun arka camının kırılmasına sebep oldu. Gani’ni telefonu yere fırlatması en az 20. kattan düşmeye eşdeğer bir fırlatma. Ona rağmen bile telefonun hala çalışıyor olması bizim için sevindirici” cümlelerine yer verdi.