Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:24

Çorum'un Kale Mahallesi Ata 40. Sokak'ta sabah saatlerinde sokak üzerinde bulunan boş bir arazide M.B. (19) ve K.Ö. (21) isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen sebeple tartışmaya çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile arkadaşı M.B.’nin bacağına ateş etti.

M.B. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı M.B. kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşını silahla bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçan K.Ö., polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.