Arkadaşlarını madenden çıkaran işçiler: İçeride kimseyi bırakmadık
Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasından sağ kurtulan ve arkadaşlarını madenden çıkaran işçiler Aydın Kalaycı ve Celal Kara, “Biz elimizden geleni yaptık. Geri kalan arkadaşlarımızı, kimseyi bırakmadık” dedi.
Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasından sağ kurtulan ve 24 saattir bölgede arkadaşlarını kurtarmak için çalışmalara katılan madenciler Aydın Kalaycı ve Celal Kara, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Madenden arkadaşlarını kurtaran Kalaycı, şöyle konuştu:
“Dünya kapkara karardı. Sonra iki defa girdim, en son saat 5’te girdim arkadaşları almak için. Onları da aldık zaten Allah’a şükür kimsemiz kalmadı. Şehitlerimiz var. Çok çok kötü bir durum. Yani biz 14 yıldır burada ekmek yiyoruz, madenlerde çalışıyoruz. İlk kez başımıza böyle bir durum geldi. -300 kotunda biz 14 kişi falandık. Yani, oradan tek ben çıkabildim. Çok üzgünüm. Ne diyebilirim ki? Hep beraber yaşıyorduk, yani aileden öteydik. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. 14 yıldır burada çalışıyorum ben. İlk defa. Bizim ocaklarımız 7/24 izleniyor dışarıdan. Teknikerlerimiz, mühendislerimiz sürekli izliyor dışarıdan. Toz duman oldu. Öyle bir duman hayatımda görmedim ben. Lambayla önümü göremiyordum.”
“KİMSEYİ BIRAKMADIK”
Arkadaşlarının tamamını çıkardıklarını belirten madenci Celal Kara, şunları söyledi:
“Cephede mücadele ettik. Biz elimizden geleni yaptık. Geri kalan arkadaşlarımızı, kimseyi bırakmadık. 24 saatten beri buradayız. En son görevimizi yaptık yani. En son 13 kişi, 14 kişi mi ne kalmıştı. Onları da gece 2’de tekrar indik biz. Artık onların da şu an hepsini aldık. Ocakta kimsemiz kalmadı.”
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