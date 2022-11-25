Armağan Çağlayan'dan kendisini hedef alan AKP'li Talip Oğuz'a yanıt

25 Kasım 2022 Cuma, 14:09

Sunucu ve Youtube yayıncısı Armağan Çağlayan, 21 Kasım tarihinde Instagram hesabından yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Çağlayan, hastalığını açıklamasının ardından AKP (SKM) UİD Uluslararası Demokratlar Birliği Belçika Başkan Yardımcısı Disiplin Birim Başkanı Talip Oğuz tarafından hedef alındı.

Oğuz, Çağlayan'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Komedyen, mizahçı, dalgacı, Kemalist, algıcı, yalancı Armağan Çağlayan hastalanmış. Allah’tan geldi ve yine Allah’a Döneceğiz"

Çağlayan'ın kendisine hastalığı üzerinden saldıran kişiye yanıtı şu şekilde oldu:

"Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanıyorum! Islah olun umarım! Yanda olmayın! Olamayın!"

TEPKİLER ÜZERİNE BİR KEZ DAHA HEDEF ALDI

Kendi fikirleri söz konusu olduğunda toplumun tüm katmanlarına hak gördükleri siyaseti, karşıt fikirdekiler için sınırlandırmayı normal karşılayan AKP yaklaşımının örnek temsilcisi olan Oğuz, gelen tepkiler üzerine Çağlayan'ın enflasyon, LGBTİ+ hakları gibi konularda attığı mesajları alıntılayarak bir kez daha hedef aldı.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Bunu beni tanıyan iyi bilir. Hiçbir şekilde hastalığı konusunda, dalga mahiyetinde düşüncem bile olmaz, olamaz. Rabbim derdi vermiş, şifasınıda verir inşallah ama yapımcıysan sanatçıysan o ayrı, siyasetçi de değilsin,işini yap ama Twitter'da siyaset algı yapacaksan kusura bakma"

NE OLMUŞTU?

Çağlayan, 21 Kasım tarihinde Instagram hesabından yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Çağlayan mesajında şunları kaydetmişti:

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz 'Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."