Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.
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