Su tankeri çarptı, sürücüsü kaçtı: 15 yaşındaki Asel hayatını kaybetti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da tanker sürücüsü ışıklarda bekledikten sonra hareket etmeye başladığı sırada, okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Asel K.'ye çarparak ölümüne yol açtı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen 59 VD 425 plakalı tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti.
Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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