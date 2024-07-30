Arnavutköy'de akıntıya kapıldı: Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarıldı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:42

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:56

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Yeniköy Plajı'nda yüksek dalga boyu nedeniyle girişlerin riskli olduğu denize giren kişi, akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi fark eden cankurtaranlar, kurtarmak için hemen müdahale etti.

Cankurtaranlar tarafından sahile çıkarılan kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Arnavutköy kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebi ile 5442 Sayılı İl İdare Kanuna göre 30.07.2024 Salı ve 31.07.2024 Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır" denildi.