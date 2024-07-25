Arnavutköy'de İETT otobüsü yoldan çıkarak boşluğa düştü!

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:51
Arnavutköy'de İETT otobüsü yoldan çıkarak boşluğa düştü!
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Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.

Yolcular panikle dışarıya çıktı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.


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