Arnavutköy'de cankurtaran merkezinde yangın çıktı
İstanbul Arnavutköy'de İBB'ye ait cankurtaran tesisinde bulunan araç ve lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve cankurtaranların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangın saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde İBB'ye ait cankurtaran merkezinde bulunan araç otoparkı ve lojistik merkezinde çıktı.
Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın için ekipler adeta seferber oldu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda yangının çıktığı noktaya çok sayıda itfaiye, jandarma, zabıta ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, sahilde görevli olan cankurtaranlarda yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Depo içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar gerçekleşirken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.
Jandarma ekipleri sahil caddesini tamamen trafiğe kapatırken, plajdaki yurttaşlar güvenlik gerekçesiyle plajdan çıkartıldı.
Merkezin hemen yanında bir yurttaşa ait olan otomobil yangın anında çekilmek istendiğini esnada çalışmadı. Çalışmayan otomobili onlarca yurttaş iterek yangından kurtardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- ‘Kazılar durduruldu demek bize hakaret’
- TESKOMB üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- Güvenlik Şube Müdürü: 'Attığınız taşlar bizlere geliyor'
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı!
- Mert Hakan'dan dikkat çeken paylaşım!