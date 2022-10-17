Sultangazi'de çatı katı yangını: Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi
İstanbul Sultangazi'de, 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evi yanınca sinir krizi geçiren kadını yakınları yalnız bırakmadı.
50. Yıl Mahallesi 2025. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında, 17 Ekim Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, bina sakinlerini uyarırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi.
EVİ KÜL OLDU, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bina sakinleri kendi imkanları dışarı çıktı. Çatı katındaki evi yanınca sinir krizi geçiren kadını komşuları ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.
Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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