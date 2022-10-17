Sultangazi'de çatı katı yangını: Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:14

50. Yıl Mahallesi 2025. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında, 17 Ekim Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, bina sakinlerini uyarırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi.

EVİ KÜL OLDU, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bina sakinleri kendi imkanları dışarı çıktı. Çatı katındaki evi yanınca sinir krizi geçiren kadını komşuları ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.