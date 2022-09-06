Bursa'da binanın çatı katı, alev alev yandı

06 Eylül 2022 Salı, 16:26

Hamidiye Mahallesi Doğan Sokak'taki 3 katlı apartmanın ardiye olarak kullanılan çatı katında, 6 Eylül Salı günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, patlamalar da oldu.

YURTTAŞ, HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Park halindeki araçlar nedeniyle itfaiye araçlarıyla sokağa girilirken zorluk yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alırken, yan binada oturan kişi de hortumla su tutarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaralananın olmadığı yangında çatı katı, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.