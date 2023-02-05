Arnavutköy'de etkili olan fırtına manav reyonunu uçurdu

İstanbul Arnavutköy'de bir markete ait manav reyonu rüzgârın etkisiyle devrildi. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:45
Arnavutköy'de etkili olan fırtına manav reyonunu uçurdu
Abone Ol google-news

Arnavutköy'de İslambey Mahallesi'nde bir markete ait manav reyonu rüzgarın etkisiyle devrildi.

Manav reyonunun devrildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, manavın önünden birkaç saniye önce bir kadının geçtiği, ardından rüzgârın etkisiyle manav reyonunun devrildiği anlar yer aldı.

Bir adamın ise devrilen reyonu tutmaya çalıştığı görülüyor. 


Arnavutköy Manav Fırtına istanbul kar yağışı

İlgili Haberler

Arnavutköy'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Arnavutköy'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Arnavutköy'de 'kargo' yüklü kamyon alev alev yandı

Arnavutköy'de 'kargo' yüklü kamyon alev alev yandı
Arnavutköy'de İETT otobüsünün camını tekme atarak kırdı

Arnavutköy'de İETT otobüsünün camını tekme atarak kırdı

En Çok Okunan Haberler