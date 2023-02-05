Arnavutköy'de etkili olan fırtına manav reyonunu uçurdu
İstanbul Arnavutköy'de bir markete ait manav reyonu rüzgârın etkisiyle devrildi. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Arnavutköy'de İslambey Mahallesi'nde bir markete ait manav reyonu rüzgarın etkisiyle devrildi.
Manav reyonunun devrildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, manavın önünden birkaç saniye önce bir kadının geçtiği, ardından rüzgârın etkisiyle manav reyonunun devrildiği anlar yer aldı.
Bir adamın ise devrilen reyonu tutmaya çalıştığı görülüyor.
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