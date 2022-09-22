Arnavutköy’de feci kaza: Okula giden çocuğa araç çarptı

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:59

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak caddede bulunan bir marketin manav reyonuna sürüklendi.

Manav reyonuna sürüklenen araç o esnada, oradan geçen 2 kadına, daha sonra da okula giden 1 öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç manav reyonuna çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

“BURASI OKUL GEÇİDİ ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR”

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Gürler, “Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yola park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar” dedi.