Otobüste uyuşturucu ile yakalanan kadın yolcu tutuklandı

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde ve eşyalarının arasında uyuşturucu madde ele geçirilen kadın yolcu tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:15
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki M.Y. (50) isimli kadın yolcunun üstünde ve eşyalarında yapılan adli aramada, 100,23 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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