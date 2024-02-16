Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını!

İlçede bulunan plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:21
Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını!
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Yıldırımbeyazıt Caddesi Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Çıkan yangın nedeniyle 1 işçi dumandan etkilenirken sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netleşeceği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Öte yandan çıkan yangın dron ile havadan da görüntülendi.


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