Son Dakika: Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın!

Son dakika haberi... Beykoz'da karton ambalaj üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:21
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Yangın, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi’nde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında çıktı. 

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Alevler bir anda şiddetlenerek tüm atölyeyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kibrit üretim atölyesinde yangını söndürme çalışmaları devam ederken ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.


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