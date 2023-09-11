Arnavutköy'de ormana moloz dökenlere 41 bin lira ceza
Arnavutköy’de kamyonetteki molozları ormana döken kişiler çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin tespit ettiği şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza yazıldı.
Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi yolu üzerindeki ormana dün öğlen saatlerinde bir kamyonetteki inşaat molozlarını döken kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülendiklerini farketmeden molozları ormana döken kişiler daha sonra kaçtı.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelileri tespit etti.
Kısa sürede yakalanan şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza yazıldı.
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