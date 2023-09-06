Arnavutköy'de ev ve işyerlerini su bastı: Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:28

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:39

İstanbul'da beklenen sağanak yağış dün akşam etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Arnavutköy Atatürk Mahallesi Beşikçi ve Zemzem sokaklarındaki ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.

DUVAR ÇÖKTÜ

Gün ağardığında ise selin bilançosu ortaya çıktı. Su seviyesinin bir evin tavanına kadar ulaştığı görüldü. Su baskını nedeniyle dairelerinin mutfak bölümündeki duvar ve balkonda bulunan duvarın bir bölümü çöktü.

Su seviyesinin yükseldiği anlarda evde oturan yabancı uyruklu ailenin dışarı çıktığı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Bir işyerinin depo kısmını ise sel suları bastı. O anlarda içeride çalışan işçiler komşularının yardımıyla bodrum kattan çıktıklarını söyledi.

Zemzem Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su baskının yaşandığı sırada yemek yediklerini belirten daire sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attıklarını belirtti. Yeni evli bir çift ise 7 aylık bebekleri ile sel baskınına yakalandıklarının, çocuklarıyla birlikte kendilerini zorlukla dışarı attıklarını ifade etti.

"AZ DAHA BOĞULUYORDUK"

İş yerini su basan Sezer Damla, "Daha önce de burayı su basıyordu ama bir diz boyunu geçmiyordu. Bu sefer insan boyunu geçti. Biz dün buradan malı kurtarmaya çalışırken 6 kişi burada rehin kaldık içeride. Arkadan su kapıya basınç yapınca az daha boğuluyorduk. Komşular sağ olsun. Hep beraber geldiler buradan o şekilde çıkabildik. Yoksa biz de zor durumda kaldık. İçeride olan malımız gitti. Şu an malımız hepsi başka dükkanlarda arkadaşlarımızın depolarında. Çöp olan oldu. Akşam hepsini çöpe attık çoğunu. Yani zararımız büyük. Maddi kaybımız ortalama 300-400 bin lira var. Kurtardıklarımızı saymıyorum. Ayakkabı üretimi burası. Koliler halinde ayakkabılarımız gitti. Zaten su aldığı zaman ayakkabı çöp oluyor ister istemez" dedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Evini su basan Özcan İnan, "Dün saat 8 civarında ani su baskı nedeniyle canımızı zor kurtardık, kendimizi zor dışarı attık daha doğrusu. Eşya alamadık. Çocuk da vardı evde, 7 aylık. O an biz yemek yiyorduk. Komşulardan ses gelince fark ettik ki yağmur çok yağıyor herhalde dışarıdan sel gelecek diye biz hemen bakınca bir şey yapamadık. Mutfak camı patladı. Zaten yoldan gelince sel, bir şey yapamadık. Zar zor kendimizi dışarı atabildik. Eşyalar çok kötü, yeni evli çiftiz. Bir senedir oturuyorum kiracıydım. Mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz gelip baksınlar. Evin durumu da böyle yani yardım talep ediyoruz" diye konuştu.

"NAMAZ BİLE KILAMADIK"

Evde namaz kıldığı sırada su baskını olduğunu söyleyen Ergin Başak, "Dün yağan yağmurdan dolayı çok mağdur kaldık. Sokaktaki yetersiz altyapıdan dolayı halimizi görüyorsunuz. Yani canımızı zor kurtardık. Çocuklarımız şu anda dün akşamdan bu yana her biri bir yerde. Ben iki tane çocuğum, kız çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hangi teyzesinde, komşusunda mı? Bilmiyorum. Namaza hazırlanmıştık, akşam namazı bile kılamadık. Şu anda akşamdan beri ne namaz kıldık, ne üstümüze başımıza hiçbir şeyimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi evde bir metre bir buçuk metre su var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başakşehir Kayabaşı Metro İstasyonu ise dün akşam sel sularına teslim olmuş ve durak kapatılmıştı. Sabah saatlerinde ise metro durağının girişine şerit çekildiği ve durağa gelen vatandaşların İETT otobüsleri ile en yakın metro istasyonuna götürüldüğü görüldü.