Arnavutköy'de polis aracı devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy'de bir polis memuru, ekip otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Devrilen otomobilin altında sıkışan polis memuru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 15:06
Arnavutköy'de polis aracı devrildi: 1 yaralı
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Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde bu sabah 07.30 sıralarında yaşanan kazada, resmi polis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Sürücü polis memuru devrilen ekip otosunun altında kalarak, sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 



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