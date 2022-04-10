Polis ve moto kuryenin tartışması kameraya yansıdı: 'İstersen kaçmayı dene, beynine bir tane sıkarım'

10 Nisan 2022 Pazar, 15:09

İzmir'de bir motosikleti durduran polisler, kuryeyi tehdit etti. Kuryenin kameraya kaydettiği görüntülerde bir polisin "Beynine sıkarım" dediği duyuldu.

Twitter’da ‘Moto Kurye Haber-Yorum’ hesabından paylaşılan söz konusu videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi. Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane" ifadelerini kullandı.

"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Kuryenin "Ağabey nasıl konuşuyorsun" diye tepki göstermesi üzerine diğer polis, "Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin" diye yanıt verdi.

Kuryenin "Başka ekip çağırın" demesi üzerine ise polisler, "Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım" diyerek kuryeye fiziki müdahalede bulundu. Moto kurye ise polislere "Bana şiddet uyguluyorsun, yapamazsın" dedi.

Polisin "Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım" dediği duyuldu.

Videonun cuma günü çekildiği öğrenildi.