Polis ve moto kuryenin tartışması kameraya yansıdı: 'İstersen kaçmayı dene, beynine bir tane sıkarım'
İzmir'de bir kurye ile polis ekipleri arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Polislerin kuryeyi, "Beynine sıkarım" ve "Ağzını burnunu kırarım" diyerek tehdit ettiği görüldü. O anlar, sosyal medyada da tepki çekti.
İzmir'de bir motosikleti durduran polisler, kuryeyi tehdit
etti. Kuryenin kameraya kaydettiği görüntülerde bir polisin "Beynine
sıkarım" dediği duyuldu.
Twitter’da ‘Moto Kurye Haber-Yorum’ hesabından paylaşılan
söz konusu videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, "Anahtarımı
verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok" dedi.
Bunun üzerine bir polis, "İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir
tane" ifadelerini kullandı.
"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"
Kuryenin "Ağabey nasıl konuşuyorsun" diye tepki
göstermesi üzerine diğer polis, "Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için
şüphelisin" diye yanıt verdi.
Kuryenin "Başka ekip çağırın" demesi üzerine ise
polisler, "Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım" diyerek
kuryeye fiziki müdahalede bulundu. Moto kurye ise polislere "Bana şiddet
uyguluyorsun, yapamazsın" dedi.
Polisin "Alnımdan çek, senin hakkında işlem yapacağım" dediği duyuldu.
Videonun cuma günü çekildiği öğrenildi.
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