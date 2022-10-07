Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarpıp takla attı

07 Ekim 2022 Cuma, 16:58

Arnavutköy'de bugün saat 14.30 sıralarında Haraççı Mahallesi Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, 34 ZF 9515 plakalı otomobil sürücüsü M.D direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan 2 araca çarptı. Daha sonra da takla attı.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kurtarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"İTFAİYE YARDIMI İLE BAGAJDAN ÇIKARTILDI"

Kaza olduğu esnada cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan ve sonradan olay yerine gelen Erol Yılmazer, "Burada park halinde araçlar vardı birine çarpıp kendini atınca takla attı. Burada park halinde araçlar vardı sürücünün kolunda baya bir şişlik vardı ve araçta tek kişiydi. İtfaiye yardımı ile çıkartıldı, araç yan yattığı için bagaj kısmından çıkartıldı" dedi.