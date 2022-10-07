Kadıköy'de feci kaza: Kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün yol ayrımında kararsız kaldığı kargo aracı bariyerlere çarptı. Bariyerin minibüsün önünden girip arkasından çıktığı kazada sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kadıköy 1'inci Çevre Yolu Hasanpaşa istikameti Söğütlüçeşme yol ayrımında, 7 Ekim Cuma günü 09.45 sıralarında; Fatih Çınar'ın kullandığı 34 NH 8767 plakalı kargo minibüsü, çevreyolu iki yol arasındaki bariyere çaptı.
Çarpmanın etkisiyle kargo minibüsünün ön kısmından giren bariyer, arkasından çıktı.
SÜRÜCÜ ŞANS EDERİ KURTULDU
Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü Fatih Çınar şans eseri yara almadan kurtuldu. Bir cipin de hasar gördüğü kazada minibüste bulunan kargo paketleri yola saçıldı.
Trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Ekiplerin çalışması sonrasında minibüs bariyerden ayırılarak çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
"KARARSIZ KALDIM"
Sürücü Fatih Çınar "Kararsız kaldım. Sol taraftaki araca çarpmamak için mecbur kaldım. Arabada tektim. Bariyer önden girdi arkadan çıktı" diye konuştu.
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