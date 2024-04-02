Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı paylaşımda Arnavutköy’de seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:25
Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yüzde 41.94'le AKP'nin adayı Mustafa Candaroğlu kazanmış, ikinci sırada ise yüzde 38.45'le CHP'nin adayı Tekin Aras bulunmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin seçim sonuçlarına itiraz edeceğini bildirdi.

Çelik’in yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu’ndan az önce ayrıldım. 

Arnavutköy’de İlçe Belediye Başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. 

Aşağıdaki görüntülerle ilgili hukukçularımızla birlikte incelemeleri yapıyoruz, gerekli hukuki süreçleri başlatacağız.”


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