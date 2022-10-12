Arnavutköy'de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:52

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bugün öğlen saatlerinde, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen S.K ve B. K isimli kardeşler, yol kenarındaki bir barkada alkol alan S.D isimli bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki kardeş ile S.D arasında bir süre boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında taraflar birbirlerine bıçakla da saldırdı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

S.D. başına aldığı darbeyle yaralanırken, kime ait olduğu bilinmeyen bir silahtan ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği B.K, sırt ve kasık bölgesinden yaralandı.

Yaralılar S.D ve B.K, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.