Sivas'ta bıçaklı kavga: 3 öğrenci yaralandı

Sivas'ta bir okulda çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:44
Sivas'ta bıçaklı kavga: 3 öğrenci yaralandı
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Sivas'ta bulunan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıraklık eğitimine giden öğrenciler arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şüpheli M.A. (17), tartıştığı M.C.A.K. (16), Y.G. (17) ve M.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Hafif şekilde yaralanan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.


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