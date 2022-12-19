Arnavutköy'de 'taciz' iddiası: Parkta tekme tokat darbetti

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:05

Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda darbedilen kişinin, 13 yaşında bir çocuğu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi.

Buluşma yerine çocuğun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat darbederken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

MÜDAHALE EDİLMESİNE İZİN VERMEDİ

Görüntüyü çeken kişi çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi. Dakikalarca darbedilen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.