Arnavutköy'de 'taciz' iddiası: Parkta tekme tokat darbetti
İstanbul Arnavutköy'de bir çocuğa taciz mesajı attığı öne sürülen şüpheli, parkta darbedildikten sonra polise teslim edildi.
Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda darbedilen kişinin, 13 yaşında bir çocuğu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi.
Buluşma yerine çocuğun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat darbederken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.
MÜDAHALE EDİLMESİNE İZİN VERMEDİ
Görüntüyü çeken kişi çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi. Dakikalarca darbedilen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.
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