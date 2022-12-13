Bursa'da yolda yürüyen kadını taciz etti, yurttaşlar yakaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde M.E. (29), yolda yürürken elle taciz ettiği S.E. (27) isimli kadının yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen M.E., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 09:16
Bursa'da yolda yürüyen kadını taciz etti, yurttaşlar yakaladı
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Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, 12 Aralık Pazartesi saat 22.00 sıralarında ME., iddiaya göre yolda yürüyen S.E.’yi bir süre takip ettikten sonra elle taciz etti. Durumu fark eden kadının yakınları, şüpheliyi darbetti.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Olayı öğrenen çevredeki yurttaşlar da tepki gösterdiği M.E., aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından M.E., hastaneye götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Taciz şüphelisi, tedavisi yapıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.


Bursa taciz darp

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