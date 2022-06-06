Arnavutköy'de taksinin çarptığı bisikletli öldü
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu Jeofizik Mühendisi Murat Albayrak'a arkasından gelen taksi çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak hayatını kaybetti.
Kaza, 5 Haziran Pazar günü saat 13.30 sıralarında Arnavutköy D020 karayolu İstanbul Havalimanı ayrımında meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.
Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ve doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi. Albayrak'ın arkadaşıyla son konuşmalarının yer aldığı mesajlaşma görüntüleri de ortaya çıktı. Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camiinde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)
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