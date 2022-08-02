Arnavutköy'de 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı

02 Ağustos 2022 Salı, 12:16

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle, aynı sokakta oturan birkaç kişi, 'neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokak bir anda kalabalıklaştı. Taraflar, yol kenarında bulunan sopa ve tahtalarla birbirine saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı, çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

