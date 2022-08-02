Arnavutköy'de 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
Arnavutköy'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Mahalleyi savaş alanına çeviren o anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle, aynı sokakta oturan birkaç kişi, 'neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sokak bir anda kalabalıklaştı. Taraflar, yol kenarında bulunan sopa ve tahtalarla birbirine saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı, çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
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