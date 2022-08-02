Arnavutköy'de 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı

Arnavutköy'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Mahalleyi savaş alanına çeviren o anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:16
Arnavutköy'de 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
Abone Ol google-news

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle, aynı sokakta oturan birkaç kişi, 'neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokak bir anda kalabalıklaştı. Taraflar, yol kenarında bulunan sopa ve tahtalarla birbirine saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı, çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
 


kavga Arnavutköy

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler