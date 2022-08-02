Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!

02 Ağustos 2022 Salı, 12:46

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi’nde Hadımköy istikametinde, saat 10.15 sıralarında iddiaya göre, sürücüsü Abbas Deniz'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyeitni kaybettiği 34 UEN 72 plakalı otomobil, refüjü aşıp yolun karşısından gelen Doğan Ciğerci yönetimindeki 34 CDN 052 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Deniz'in yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlanırken, diğeri takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

"YOLDAKİ SETTE ARABA SEKTİĞİ İÇİN İSTİKAMETİNİ KAYBEDİYOR"

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaza sırasında yoldan geçen Ramazan Kaya, “Araba karşı şeride geçtiği için burada büyük bir kaza oldu. Ben de yoldan geçerken gördüm durdum. Yoldaki sette araba sektiği için istikametini kaybediyor" diye konuştu.