Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!
İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Arnavutköy Eski Edirne Caddesi’nde Hadımköy istikametinde, saat 10.15 sıralarında iddiaya göre, sürücüsü Abbas Deniz'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyeitni kaybettiği 34 UEN 72 plakalı otomobil, refüjü aşıp yolun karşısından gelen Doğan Ciğerci yönetimindeki 34 CDN 052 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Deniz'in yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlanırken, diğeri takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
"YOLDAKİ SETTE ARABA SEKTİĞİ İÇİN İSTİKAMETİNİ KAYBEDİYOR"
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaza sırasında yoldan geçen Ramazan Kaya, “Araba karşı şeride geçtiği için burada büyük bir kaza oldu. Ben de yoldan geçerken gördüm durdum. Yoldaki sette araba sektiği için istikametini kaybediyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Demet Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü
- Trafoda yangın çıktı! Seferler 3 saat durdu
- CHP'den 'Erzurum' çıkarması
- Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!
- Kadir Şeker'in tahliyesine itirazdan sonra yeni gelişme
- Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
- 3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu
- Sitelerde kavga var: Aidatlar 8 bin lirayı buldu
- Okula başlayacak çocuğun 6 yıllık kumbarasını çaldılar
- 19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?