Leyleklerin göçü nedeniyle Kocaeli'nin iki ilçesinde elektrik kesildi

Göç eden leyleklerin şebeke tellerinde akıma kapılmamaları için Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde elektrik kesildi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:06
Leyleklerin göçü nedeniyle Kocaeli'nin iki ilçesinde elektrik kesildi
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Göç eden leyleklerin şebeke tellerinde akıma kapılmamaları için Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde elektrik kesildi.

Avrupa’daki leylekler Ağustos-Eylül aylarında daha güney bölgelere, genellikle de Afrika’ya doğru göç ediyor.

Enerji dağıtım şirketleri ise her yıl bu zamanlarda bölgeden geçen yüzlerce leyleğin elektrik akımından zarar görmesi nedeniyle elektrik kesintisine gitti.

Bu nedenle birçok köy elektriksiz kaldı.

DHA’nın aktardığına göre kesintinin Perşembe gecesi boyunca sürmesi bekleniyor.


BBC Türkçe
leylek göç

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