Arnavutköy’de yol kavgası: TIR şoförüne yumrukla saldırdılar

Arnavutköy’de iddiaya göre, araçlarını sıkıştıran TIR şoförüne sinirlenen 2 kişi yumruklarla saldırdılar. Saldırı anı başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:22
Arnavutköy’de yol kavgası: TIR şoförüne yumrukla saldırdılar
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Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde iddiaya göre, seyir halinde olan ticari aracı fark etmeyen TIR sürücüsü, aracı sıkıştırarak bariyerlere sürtmesine neden oldu.

TIR sürücüsü tarafından sıkıştırılan ticari araç sürücüsü ve yolcusu ise trafikte duran TIR şoförüne ve tıra yumruklar ile saldırdı.

Saldırı anı yolda bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Arnavutköy TIR kavga

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