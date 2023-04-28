Arnavutköy’de yol kavgası: TIR şoförüne yumrukla saldırdılar
Arnavutköy’de iddiaya göre, araçlarını sıkıştıran TIR şoförüne sinirlenen 2 kişi yumruklarla saldırdılar. Saldırı anı başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde iddiaya göre, seyir halinde olan ticari aracı fark etmeyen TIR sürücüsü, aracı sıkıştırarak bariyerlere sürtmesine neden oldu.
TIR sürücüsü tarafından sıkıştırılan ticari araç sürücüsü ve yolcusu ise trafikte duran TIR şoförüne ve tıra yumruklar ile saldırdı.
Saldırı anı yolda bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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