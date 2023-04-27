Depremin yıkıcı etkileri şekil değiştiriyor: "İnsanlar can çekişirken rant kavgası yaşanıyor"

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:31

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:37

Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı yıkımlar şekil değiştirerek devam ediyor. Cumhuriyet TV'ye konuşan Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Buğra Üstündağ, kısa süre içinde deprem bölgesinde kanser hastalığının baş göstereceğini açıkladı ve yıkım sürecinde yaşananlara dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen deprem bölgesine sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren Hatay'da gönüllü olarak çalışan Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Buğra Üstündağ, bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekerek "başta ilaç ihtiyaçları vardı, kırık çıkık, serumlar vs. su hala bazı mahallelere verilmiyor. Bu susuzluktan sonra salgınlar başgöstermeye başladı, biz bu salgınlar için majistral ilaçlar yapmak zorunda kaldık. Uyuz hastalığında kullanılan özel bir tablet var, bu tabletin getirilmesi için yetkililere baskı aracı oldu bu durum. Sonrasında tablet de getirildi" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK HİZMETİNİN ŞEKLİ DEĞİŞTİ"

Sağlık sorunlarının artarak devam ettiğini söyleyen Üstündağ, oluşabilecek hastalıklara karşı uyardı. Üstündağ, "Sağlık hizmetinin şekli değişti. Su ve hijyen problemi sebebiyle şu an yoğun kadın sağlığı taraması yapıyoruz. Susuzluk, özellikle vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına çok fazla sebebiyet veriyor. Biz şu an mahalle mahalle gezerek kadın sağlığı taraması yapıyoruz, ihtiyaç olan ilaçları, ihtiyacı olan kadınlara ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Yıkım sürecinde yaşananlara dikkat çeken Üstündağ, sözlerini şöyle noktaladı:

"İNSANLAR CAN ÇEKİŞİRKEN RANT KAVGASI SÜRÜYOR"

"Yıkım devam ediyor, yıkım ihalelerle verilmiş, ihaleyi ilan şirketler yıktıkları yerlerde çadırkentlerin yanında yıkımlar yapıyorlar, kesinlikle su kullanmıyorlar, bütün çadırkentler tozun içinde. Asbest, kanserojen bir maddedidir, bina yıkımlarında çok fazla çıkar, insanlar çok yoğun asbeste mağruz kalıyorlar. Kısa süre içinde bu salgın bize kanser olarak gelecek.

Yıkımların ihaleleri birçok özel şirkete verildi, yandaş şirketler ihaleleri alıyorlar yıkımları yapıyorlar, içinden demirleri alıyorlar, yani bir yandan insanlar can çekişirken orada rant kavgası da devam ediyor. Depremin 3. ayında henüz hiçbir sorun çözülmüş değil."