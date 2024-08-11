Arnavutköy'deki kadın cinayetinden yeni görüntüler: Çevredekiler linç etmek istedi

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan ve ülkenin gündemine yerleşen kadın cinayetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 10:09
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İstanbul Arnavutköy'de Harun Gül boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Yaşanan dehşet dolu anlar ise çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, yurttaşların ‘dur yapma’ uyarıları ve feryatlarına rağmen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.

Görüntülerin devamında ise, cinayetin ardından silahını atıp yere yatırılarak polise teslim olan zanlıyı çevredekilerin linç etmek istediği, bunun üzerine gruba engel olmaya çalışan polisin havaya ateş açtığı görülüyor. 

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlı Harun Gül'ün ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Harun G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


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