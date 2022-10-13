Arnavutköylü yurttaşlardan 'ruhsat' isyanı
İstanbul Arnavutköy'de trafik ve can güvenliği yaşayan, bu nedenle kampanya başlatan yurttaşlar, beklenen sonucu alamadı. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği, "Beşiktaş Belediyesi ve diğer sorumlu kurumlar bu gidişe son verilmesi için yaptığımız başvurulara duyarsız kalmaktadır" dedi.
İstanbul Arnavutköy'de yurttaşlar trafik, can güvenliği, yeşil alanların ve tarihi eserlerin tahribatı gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu durumun işyerlerine verilen ruhsatların artmasıyla ilişkili olduğunu söyleyen yurttaşlar, 'Artık Arnavutköy'de işyeri ruhsatı verilmesin' başlıklı kampanya başlattı.
500'e yakın imza toplanan kampanya Beşiktaş Belediyesi'ne teslim edildi. Ancak beklenen sonuç alınamadı.
Başvurularının sonuçsuz kalmasıyla Arnavutköy Muhtarlığı önünde saat 14.00'da basın toplantısı düzenleneceğini duyuran Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği şu duyuruda bulundu:
“Tarihi ve kültürel varlıkları kanunla koruma altında olması gereken mahallemiz, iş yerlerinin hızla artması sonucu güvenlik, sokak ve kaldırım işgali, yeşil alanların gasp edilmesi, gürültü, kirlilik, alt yapı yetersizliği gibi birçok sorunun altında ezilmektedir. Sakinlerinin yaşam hakları ellerinden alınmaktadır.
Ruhsat verme yetki ve sorumluluğuna sahip Beşiktaş Belediyesi ve diğer sorumlu kurumlar bu gidişe son verilmesi için yaptığımız başvurulara duyarsız kalmaktadır.
Mahallemizde yaşamı savunmak, bu gidişin sorumlularına karşı sesimizi yükseltmek için tüm aile fertleriniz ve komşularınızla birlikte hepinizi Arnavutköy muhtarlığının önünde yapacağımız basın açıklamasına bekliyoruz”
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