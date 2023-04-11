Artvin-Ardanuç kara yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı!

Artvin-Ardanuç kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tek şeridi açılan yolda, ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:49
Abone Ol google-news

Artvin’in Ardanuç ilçesinde heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatlı Tüneli mevkiinde saat 11.00 sıralarında, yamaç kopan kaya parçaları ve toprak, Artvin-Ardanuç yolunu iki yönlü trafiğe kapattı. 

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. 

Bölgede ulaşımın, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandıüı kaydedildi.


Ardanuç Artvin Heyelan Karayolları kaya Toprak Ulaşım yamaç

İlgili Haberler

Bingöl’de heyelan: Köy yolunda yarıklar ve çökme oluştu!

Bingöl’de heyelan: Köy yolunda yarıklar ve çökme oluştu!
Artvin’de heyelan: Son anda kurtuldu

Artvin’de heyelan: Son anda kurtuldu
Adıyaman’da heyelan 1 iş makinesi ve otomobili yuttu

Adıyaman’da heyelan 1 iş makinesi ve otomobili yuttu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler