Artvin-Ardanuç kara yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:49

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:57

Artvin’in Ardanuç ilçesinde heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatlı Tüneli mevkiinde saat 11.00 sıralarında, yamaç kopan kaya parçaları ve toprak, Artvin-Ardanuç yolunu iki yönlü trafiğe kapattı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı.

Bölgede ulaşımın, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandıüı kaydedildi.