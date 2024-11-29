Artvin'de 58 köy yoluna ulaşım yok!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:56

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:56

İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 1, Ardanuç'ta 18, Şavşat'ta 31, Yusufeli'nde 8 olmak üzere 58 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi'nin 52 personeli, 35 iş makinesi ile yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

Kar nedeniyle elektrik iletim hatlarında da arıza meydana geldi.

Arıza dolayısıyla merkezde 2, Ardanuç'ta 3, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde de 17 olmak üzere 45 köye enerji verilemiyor.

Çoruh EDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.